2020-08-03T14:49:36+03:00
Политика
КП Беларусь

У следствия появились достоверные данные: конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск

А граждане сообщают о подозрительных незнакомцах или предметах
Сергей Диндиков
Поделиться:
Силовиками делается всё возможное, чтобы установить остальных людей, которые непосредственно связаны с ЧВК ВагнераСиловиками делается всё возможное, чтобы установить остальных людей, которые непосредственно связаны с ЧВК ВагнераФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Следствие стало располагать достоверными данными, что окончательной точкой маршрута вагнеровцев была столица нашей родины. 2 августа эту информация озвучил в своем эфире телеканал ОНТ.

Силовиками делается всё возможное, чтобы установить остальных людей, которые непосредственно связаны с ЧВК Вагнера. В ближайшее время они могут или попытаются въехать на территорию нашей страны.

В эфире ОНТ отмечается широкий резонанс этой истории. У граждан появилось более внимательное отношение к собственной и общественной безопасности. В подтверждение этому - десятки и даже сотни обращений в милицию. Белорусы сообщают про подозрительных незнакомцев или предметы.

– Наличие или возможность наличия оружия является сейчас самым непосредственным предметом расследования, - заявил в своём комментарии глава СК Иван Носкевич. - И как только на этот счёт будет получена информация, конечно же мы проинформируем общество.

Как мы писали ранее, в отношении 33 задержанных россиян СК возбудил уголовное дело. В данный момент они заключены под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следственный комитет допросил задержанных наемников ЧВК Вагнера

«Их показания непоследовательны и противоречивы», - утверждают следователи (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком
«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года: 99 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора
4 августа часть Беларуси накроет жара. Объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, где
В Москве «заминировали» все станции метро
В Брестской области в аварию попал водитель мопеда, а в Гомельской - мотоциклист
Где могут застрять дети? Спасатели знают! В Мозыре и Гомеле сотрудники МЧС выручали детишек, попавших в неожиданные ловушки
В Барановичах парни пригласили девушек, напились и уснули. А утром они кое-чего не досчитались
В Гродно сын спас мать из горящей квартиры: 83-летняя женщина в больнице с ожогами
Подросток на «Тойоте» сбил ребенка на самокате
У следствия появились достоверные данные: конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск
В Кыргызстане из горящей машины спасли дальнобойщика. Это гражданин Беларуси
5-летняя девочка смогла найти свой велосипед благодаря друзьям и участковому
Куда звонить, если не нравятся цены в магазинах? КГК Витебской области проводит горячую линию
Учеными обнаружен необычный эффект при коронавирусе
В Германии задержаны белорусы-нелегалы
Из-за коронавируса власти Мельбурна ввели комендантский час
«Страны, которые думали, что худшее позади, сталкиваются с новыми вспышками». В ВОЗ сообщили о затяжном характере пандемии
На месте посадки вертолета Лукашенко нашли 380 патронов
Дмитриев объяснил, почему не снимается с выборов в пользу Тихановской
«Если вам угрожают увольнением, помните: мы рядом». Писательница Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса
Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано
Теперь точно. Обращение Лукашенко к народу и парламенту состоится на день позже, 4 августа
«В Киеве». Валерий Цепкало снова переехал. Теперь в Украину
В Бресте проходит митинг Светланы Тихановской: волонтеры раздают воду, люди поют «Купалінку»