У следствия появились достоверные данные: конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск

Силовиками делается всё возможное, чтобы установить остальных людей, которые непосредственно связаны с ЧВК Вагнера Фото: Оксана БРОВАЧ

А граждане сообщают о подозрительных незнакомцах или предметах

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Следствие стало располагать достоверными данными, что окончательной точкой маршрута вагнеровцев была столица нашей родины. 2 августа эту информация озвучил в своем эфире телеканал ОНТ.

Силовиками делается всё возможное, чтобы установить остальных людей, которые непосредственно связаны с ЧВК Вагнера. В ближайшее время они могут или попытаются въехать на территорию нашей страны.

В эфире ОНТ отмечается широкий резонанс этой истории. У граждан появилось более внимательное отношение к собственной и общественной безопасности. В подтверждение этому - десятки и даже сотни обращений в милицию. Белорусы сообщают про подозрительных незнакомцев или предметы.

– Наличие или возможность наличия оружия является сейчас самым непосредственным предметом расследования, - заявил в своём комментарии глава СК Иван Носкевич. - И как только на этот счёт будет получена информация, конечно же мы проинформируем общество.

Как мы писали ранее, в отношении 33 задержанных россиян СК возбудил уголовное дело. В данный момент они заключены под стражу.

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«Их показания непоследовательны и противоречивы», - утверждают следователи (подробности).