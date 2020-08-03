Подросток на «Тойоте» сбил ребенка на самокате

Мальчик на самокате попал под автомобиль, за рулем которого был подросток. Фото: ГАИ.

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Авария, оба участника которой несовершеннолетние, произошла в Гродненской области. Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, это случилось 1 августа около пяти часов вечера.

В деревне Некрашевичи Кореличского района 10-летний ребенок катался на электросамокате. На перекрестке мальчик попал под машину.

- По предварительной информации, ребенок на самокате приближался к автомобилю справа, - сообщила Ольга Чемоданова.

За рулем «Тойоты», сбившей ребенка, был 17-летний юноша. Пострадавший ребенок госпитализирован.

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