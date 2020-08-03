2020-08-03T11:59:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах парни пригласили девушек, напились и уснули. А утром они кое-чего не досчитались

Пропала банка с монетами по два рубля, общая сумма которых составляла 500 рублей, а также мобильный телефон стоимостью более 300 рублей
Сергей Диндиков
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Милицией было установлено, что кражу совершила 16-летняя барановчанка. Фото: brest.mvd.gov.byМилицией было установлено, что кражу совершила 16-летняя барановчанка. Фото: brest.mvd.gov.by
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В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило заявление от двух местных жителей. Молодые люди обратились по поводу кражи имущества.

Они начали рассказывать, что накануне поздно вечером им захотелось романтики. Ну а какая романтика без прекрасной половины человечества. Было решено пригласить в гости девушек. После совместных посиделок за столом за бокалом игристого и не только парни заснули. Проснувшись утром, их ждало разочарование. Квартира угнетала холостяцким видом. Девушки отсутствовали.

Но еще большее разочарование ждало их позже. Хозяин обнаружил, вернее, не обнаружил, банку с монетами по два рубля, сумма которых составляла 500 рублей. У второго молодого человека пропал мобильный телефон, который стоил более 300 рублей.

Ребята сразу начали звонить ночным гостьям, но те всё отрицали. Что же, ничего не оставалось, как попросить помощи у правоохранительных органов. Они позвонили в милицию и рассказали всю историю с описанием примет своих ночных гостий.

Милицией было установлено, что кражу совершила 16-летняя барановчанка. Она во всем призналась и рассказала, где прячет ворованные вещи.

Следователи дали правовую оценку ее действиям. Похищенное возвратили владельцам.

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