2020-08-03T12:51:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Где могут застрять дети? Спасатели знают! В Мозыре и Гомеле сотрудники МЧС выручали детишек, попавших в неожиданные ловушки

Один мальчик застрял в металлической решетке слухового окна подвала, второй - в собственном велосипеде
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Мозыре мальчик засунул ноги в решетку и не смог выбраться без помощи спасателей. Фото: МЧС.В Мозыре мальчик засунул ноги в решетку и не смог выбраться без помощи спасателей. Фото: МЧС.
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2 августа спасателям в разных регионах страны пришлось вызволять из неожиданных ловушек детей, которые оказались в безвыходном положении. Так, в Мозыре во дворе одного из домов по улице Котловца мальчик застрял в металлической решетке слухового окна подвала.

- Шестилетний ребенок около подъезда просунул ноги в решетку. Ноги застряли, ребенок не смог освободиться сам. Работники МЧС освободили его, воспользовавшись гидравлическим инструментом. Мальчик не пострадал, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В тот же день в Гомеле пятилетний мальчик застрял в собственном велосипеде. Его нога застряла между вилкой и колесом. Колесо открутили при помощи гаечного ключа, и ногу ребенка освободили. По предварительным выводам медиков, у ребенка ушиб.

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