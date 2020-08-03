В Брестской области в аварию попал водитель мопеда, а в Гомельской - мотоциклист

Мотоциклист и водитель мопеда попали в аварии в минувшие выходные. Фото: ГАИ.

Один мужчина погиб, второй госпитализирован с травмами

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В выходные в Брестской области в аварии погиб водитель мопеда, а в Гомельской - серьезно пострадал мотоциклист.

Как сообщает ГАИ, 1 августа около 11 часов в поселке Большевик, что на Гомельщине, 64-летний водитель автомобиля «Опель-Астра» выезжал со второстепенной дороги на главную. Он не уступил дорогу мотоциклу и столкнулся с ним. 33-летний мужчина, который управлял мотоциклом «Рейсер», получил травмы и попал в больницу.

2 августа ДТП, в которое попал водитель мопеда в Брестской области, завершилось трагедией. На автодороге «Брест - Каменец» МАЗ с полуприцепом пытался опередить мопед и наехал на него. 74-летний водитель мопеда погиб. За рулем МАЗа был 57-летний мужчина.

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