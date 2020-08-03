В Москве «заминировали» все станции метро

Подземный транспорт работает в штатном режиме Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Экстренными службами Российской Федерации проводится проверка сообщения о «минировании» всех станций метро, передаёт ТАСС.

«На e-mail Московского метрополитена пришло сообщение о заминировании всех станций и прочих помещений метрополитена. Экстренными службами начата проверка этой информации. Эвакуация проведена не была. Подземный транспорт работает в штатном режиме», - сообщили правоохранительные органы Москвы.

Не так давно уже был подобный случай. Тогда неизвестным был «заминирован» зал ожидания аэропорта Шереметьево, а также несколько самолетов, которые находились на стоянке. На данный момент помещение и воздушные суда проверяются кинологами. Аэропорт также работает в обычном режиме, эвакуация не проводится.

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