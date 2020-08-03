2020-08-03T14:14:22+03:00
Общество
КП Беларусь

4 августа часть Беларуси накроет жара. Объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, где

Выше 30 градусов столбик термометра поднимется в юго-западном регионе страны
Наталья ПАРТОЛИНА
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5 августа будет жара, а на юго-западе страны - оранжевый уровень опасности!5 августа будет жара, а на юго-западе страны - оранжевый уровень опасности!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси продолжаются погодные качели: во вторник, 4 августа, ждем жару. Приготовить майки, шорты и купальники стоит жителям всех регионов страны, а вот в юго-западной части Беларуси пригодятся еще и бутылки с водой, и зонтики от солнца - там синоптики обещают оранжевый уровень опасности из-за жары.

Столбик термометра ночью будет показывать 11 - 17 градусов выше нуля, а днем - 24 - 29 со знаком плюс. По юго-западу (там, где ожидают оранжевый уровень опасности) будет плюс 30 - 32, сообщает Республиканский центр гидрометеорологии по контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Дождей в этот день не обещают, только днем местами по западной части страны прольются дожди с грозами. Они будут кратковременными, говорят синоптики. Но зонтики с собой лучше возьмите!

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