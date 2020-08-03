В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора

Цветущие кустарники и многолетние цветы из частного сектора будут пересаживать на улицы Минска, когда домовладения пойдут под снос. Такое решение предложили в горисполкоме. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Благоустройство белорусской столицы вскоре начнет прирастать цветами из домовладений частного сектора, которые идут под снос. Такое предложение выдвинул на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию городских территорий заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Как сообщает агентство Минск-Новости, Александр Дорохович обратил внимание участников заседания на то, что в частном секторе, идущем под снос, после переселения жителей на приусадебных участках остаются зеленые насаждения.

- Люди выезжают, вывозят вещи, но оставляют цветущие кустарники и многолетники возле домов. Они не должны пойти под бульдозер. Нужно поступать по-хозяйски: пересаживать эти растения на городские территории, - приводит слова Александра Дороховича агентство.

В прошлом году в белорусской столице запустили онлайн-проект по посадке деревьев и кустарников. На карте отмечено, где можно сажать деревья, а где - кусты. Подробнее о проекте можно узнать здесь.