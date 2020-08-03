В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора
Благоустройство белорусской столицы вскоре начнет прирастать цветами из домовладений частного сектора, которые идут под снос. Такое предложение выдвинул на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию городских территорий заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Как сообщает агентство Минск-Новости, Александр Дорохович обратил внимание участников заседания на то, что в частном секторе, идущем под снос, после переселения жителей на приусадебных участках остаются зеленые насаждения.
- Люди выезжают, вывозят вещи, но оставляют цветущие кустарники и многолетники возле домов. Они не должны пойти под бульдозер. Нужно поступать по-хозяйски: пересаживать эти растения на городские территории, - приводит слова Александра Дороховича агентство.
В прошлом году в белорусской столице запустили онлайн-проект по посадке деревьев и кустарников. На карте отмечено, где можно сажать деревья, а где - кусты. Подробнее о проекте можно узнать здесь.
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