Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года: 99 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Тем временем, учёные обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года

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В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в официальном телеграм-канале. На 3 августа в стране зарегистрировано 68 166 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 99 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 62 943 пациента.

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 571 человек. А за последние сутки умерло 4 человека. Те, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 1 миллион 323 тысячи 814 тестов.

Тем временем, ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией.

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Как минимум, он будет действовать до 13 сентября (подробности).