«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы

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Консул посольства Российской Федерации в Беларуси Кирилл Плетнев выступил в эфире телеканала «Россия 1». Он рассказал о том, что задержанные в конце июля в Беларуси россияне, имеющие отношение к группе «ЧВК Вагнера», находятся не в лучшей морально-психологической форме. Задержанные не понимают, что им инкриминируют, и большинство из них никогда не слышали о лидерах белорусской оппозиции.

«Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилии которых большинство из них никогда не слышали», - цитирует консула РИА «Новости».

Напомним, наемников иностранной частной военной компании задержали 29 июля. Под Минском в санатории «Белорусочка» были задержаны 33 человека. Правоохранительные органы озвучили информацию о том, что всего в Беларуси находятся около 200 человек, целью которых является дестабилизация обстановки в стране.

30 июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков рассказал, что в отношении задержанных наемников возбудили уголовное дело.

- Уголовное дело заведено, их подозревают в подготовке террористических актов, - заявил Андрей Равков.

Задержанных заключили под стражу, как сообщили в Следственном комитете, они дают противоречивые показания.

Тем временем список задержанных в Беларуси наемников был передан Украине.