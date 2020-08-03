2020-08-03T15:22:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком

Мужчина упал на конвейерную ленту, Следственный комитет выясняет причины
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Рабочего засыпало песком в Барановичском районе. Фото: из архива.Рабочего засыпало песком в Барановичском районе. Фото: из архива.
Изменить размер текста:

В Барановичском районе выясняют причины трагедии на рабочем месте. Вечером 2 августа погиб рабочий барановичского филиала одного из предприятий. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

-По предварительной информации, 38-летний рабочий упал на конвейерную ленту, где его засыпало песком, - рассказал Дмитрий Иванюк.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Следователи проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

21 июля в поселке Гольшаны погибли два брата. Дети приехали в гости к родственникам. Они пошли играть в небольшой песчаный карьер, вырыли там нору. Мальчиков засыпало обрушившимся на них песком (подробности трагедии).

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком
«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года: 99 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора
4 августа часть Беларуси накроет жара. Объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, где
В Москве «заминировали» все станции метро
В Брестской области в аварию попал водитель мопеда, а в Гомельской - мотоциклист
Где могут застрять дети? Спасатели знают! В Мозыре и Гомеле сотрудники МЧС выручали детишек, попавших в неожиданные ловушки
В Барановичах парни пригласили девушек, напились и уснули. А утром они кое-чего не досчитались
В Гродно сын спас мать из горящей квартиры: 83-летняя женщина в больнице с ожогами
Подросток на «Тойоте» сбил ребенка на самокате
У следствия появились достоверные данные: конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск
В Кыргызстане из горящей машины спасли дальнобойщика. Это гражданин Беларуси
5-летняя девочка смогла найти свой велосипед благодаря друзьям и участковому
Куда звонить, если не нравятся цены в магазинах? КГК Витебской области проводит горячую линию
Учеными обнаружен необычный эффект при коронавирусе
В Германии задержаны белорусы-нелегалы
Из-за коронавируса власти Мельбурна ввели комендантский час
«Страны, которые думали, что худшее позади, сталкиваются с новыми вспышками». В ВОЗ сообщили о затяжном характере пандемии
На месте посадки вертолета Лукашенко нашли 380 патронов
Дмитриев объяснил, почему не снимается с выборов в пользу Тихановской
«Если вам угрожают увольнением, помните: мы рядом». Писательница Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса
Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано
Теперь точно. Обращение Лукашенко к народу и парламенту состоится на день позже, 4 августа
«В Киеве». Валерий Цепкало снова переехал. Теперь в Украину
В Бресте проходит митинг Светланы Тихановской: волонтеры раздают воду, люди поют «Купалінку»