В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком

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В Барановичском районе выясняют причины трагедии на рабочем месте. Вечером 2 августа погиб рабочий барановичского филиала одного из предприятий. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

-По предварительной информации, 38-летний рабочий упал на конвейерную ленту, где его засыпало песком, - рассказал Дмитрий Иванюк.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Следователи проводят проверку.

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