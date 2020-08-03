Глава ПВТ Янчевский про Цепкало: «Лукашенко тогда отнесся к нему снисходительно, и только по этой причине он не попал в тюрьму»

Глава ПВТ рассказал, что если бы Лукашенко не отнесся к Цепкало снисходительно, то он бы попал в тюрьму. Фото: Телеканал ОНТ

Янчевский также добавил, что дело было громкое, и он сам попросил у Лукашенко «перевернуть эту страницу»

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В воскресенье, 2 августа, на телеканале ОНТ в эфире программы «Контуры» вышло большое интервью с новым главой Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским. Он рассказал про рост отрасли, а также про экс-главу ПВТ Валерия Цепкало.

Янчевский отметил, что Парк высоких технологий стал привлекательным из-за того, что президент принял несколько решений. И речь здесь идет не только о декрете №8.

«Лукашенко, что касается этой сферы, очень скромный. Он ни разу за все время не рассказал о той огромной работе, которая была проделана, о решениях и поручениях, которые он давал. Все для того, чтобы создать вокруг ПВТ спокойную атмосферу», - подчеркнул Янчевский.

Он также рассказал, что экс-глава ПВТ Валерий Цепкало действительно стоял на пороге тюрьмы.

«Глава государства отнесся к нему снисходительно, и это спасло Цепкало. Он не попал в тюрьму. А в целом, там речь шла не только об одном Цепкало. Это было крупное дело одной из фирм, где были серьезные налоговые нарушения, которые компенсировали. Тогда я попросил Лукашенко от имени всего IT-сообщества просто перевернуть эту страницу», - заявил Янчевский.

Глава ПВТ подчеркнул, что он именно сам попросил Лукашенко. И сделал это для того, чтобы данная отрасль получила второе дыхание; чтобы была возможность показать инвесторам ее стабильность.

Всеволод Янчевский также отметил, что Лукашенко всегда очень внимательно наблюдал за тем, что ПВТ дает не только айтишникам, но и всей стране.

«Те продукты и технологии, которые мы производим для других стран, обязательно должны быть и в Беларуси. Количество подобных разработок в разы выросло. И если некоторое время назад парк высоких технологий находился от экономики, если можно так выразиться, в отстраненном состоянии, то сейчас все поменялось», - подчеркнул Янчевский.