«Иначе они уйдут в бюджет». Светлана Тихановская собирается раздать лишние деньги

В избирательный фонд кандидатки поступило больше денег, чем по закону она может потратить

Изменить размер текста: A A

Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена раздать деньги. Речь идет о суммах, перечисленных в избирательный фонд. Пресс-служба Тихановской распространила информацию, что в фонд Светланы Тихановской уже перечислено 280 000 тысяч рублей. Согласно законодательству, израсходовать можно только 9000 базовых величин. Это на сегодняшний день составляет 243 000 белорусских рублей.

- Мы остановили сбор, потому что надо будет возвращать то, что останется. Сейчас из этой суммы считаются анонимными порядка 80 тысяч беларусских рублей. Это значит, что не хватает данных отправителя, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мы бы хотели восстановить все эти деньги - не только 43 тысячи, которые мы еще могли бы потратить, но и остальные. Тогда мы сумеем вернуть их отправителю. Иначе они уйдут в бюджет.

Всех, кто перечислил деньги в избирательный фонд Светланы Тихановской и пока не выяснил их судьбу, просят связаться с представительницей штаба Тихановской по телефону +375 29 831-95-20 (можно использовать любой мессенджер). Если вы не уверены, что ваш донат дошел по назначению, напишите свои ФИО, и с вами свяжется представительница штаба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На вас вся страна смотрела с надеждой!»: митинг Светланы Тихановской в Бресте прошел в лесу и собрал 20 тысяч участников. Много фото, как это было! Смотрите и читайте здесь.