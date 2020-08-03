2020-08-03T16:20:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Иначе они уйдут в бюджет». Светлана Тихановская собирается раздать лишние деньги

В избирательный фонд кандидатки поступило больше денег, чем по закону она может потратить
Наталья ПАРТОЛИНА
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Штаб Светланы Тихановской посчитал деньги, перечисленные в кандидатский фонд, и хочет вернуть лишние.Штаб Светланы Тихановской посчитал деньги, перечисленные в кандидатский фонд, и хочет вернуть лишние.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена раздать деньги. Речь идет о суммах, перечисленных в избирательный фонд. Пресс-служба Тихановской распространила информацию, что в фонд Светланы Тихановской уже перечислено 280 000 тысяч рублей. Согласно законодательству, израсходовать можно только 9000 базовых величин. Это на сегодняшний день составляет 243 000 белорусских рублей.

- Мы остановили сбор, потому что надо будет возвращать то, что останется. Сейчас из этой суммы считаются анонимными порядка 80 тысяч беларусских рублей. Это значит, что не хватает данных отправителя, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мы бы хотели восстановить все эти деньги - не только 43 тысячи, которые мы еще могли бы потратить, но и остальные. Тогда мы сумеем вернуть их отправителю. Иначе они уйдут в бюджет.

Всех, кто перечислил деньги в избирательный фонд Светланы Тихановской и пока не выяснил их судьбу, просят связаться с представительницей штаба Тихановской по телефону +375 29 831-95-20 (можно использовать любой мессенджер). Если вы не уверены, что ваш донат дошел по назначению, напишите свои ФИО, и с вами свяжется представительница штаба.

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