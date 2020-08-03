2020-08-03T16:51:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Фотофакт. Лукашенко обратится 4 августа с посланием к народу и собранию. Во Дворце Республики его будут слушать более 2,5 тысяч человек

Ранее белорусский лидер обращался с посланием из Овального зала Дома правительства
Инна КОРСАК
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Лукашенко обратится 4 августа с посланием к народу и собранию. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"Лукашенко обратится 4 августа с посланием к народу и собранию. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"
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Александр Лукашенко 4 августа обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. В Телеграм-канале «Пул Первого» сообщили, что во Дворец Республики пригласят более 2,5 тысяч человек со всей Беларуси.

«Если говорить о необычном, то действующий президент обратится с посланием не из Овального зала Дома правительства, как это всегда было, а со сцены Дворца Республики», - рассказали в Телеграм-канале.

Во Дворце Республики уже выставили камеры и свет. Остаются лишь последние приготовления.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. Но дату поменяли. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в воскресенье, 2 августа сообщила, что все так и было запланировано и никаких переносов нет.

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