«Многие думают: зачем мне это было надо?». Андрей Дмитриев рассказал, как члены избирательных комиссий могут воспрепятствовать манипуляциям

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Накануне начала досрочного голосования кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев обратился в Центризбирком с предложениями, которые, по его мнению, должны воспрепятствовать фальсификации результатов голосования.

Дмитриев предлагает отменить запрет для наблюдателей находиться на участках для голосования.

- Давайте перестанем заниматься манипуляцией коронавирусом! - призывает он.

Кандидат также предлагает Центризбиркому позволить всем кандидатам направить на участки своих представителей, которые будут непосредственно принимать участие в подсчете голосов. Дмитриев предлагает считать бюллетени открыто, демонстрируя каждый бюллетень, а также выдавать копии протокола каждому наблюдателю.

Отдельно кандидат обратился к членам избирательных комиссий:

- Многие из вас, кто попал туда, сегодня сидят и думают: блин, зачем мне это было надо? А многих из вас не спрашивали, а просто рассказали, что у вас скоро закончится контракт и еще чем-то попросили, чтобы вы вошли в комиссии. Вы думали, что можно отсидеться, сделать вид, что вы не понимаете, что делает председатель комиссии. Но в этот раз не получится. Надо, чтобы вы считали честно.

- Я призываю вас: если вы будете видеть , что во время голосования были вбросы или нарушения, если вы будете видеть, что цифры в протоколе не соответствуют тому, что считали вы или что вы не можете это проверить - в любом случае, если вы не можете подтвердить то, что написано в протоколе, голосуйте против! - призвал кандидат членов избирательных комиссий.