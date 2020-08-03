Из-за ремонтных работ: в Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская»

В Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская». Фото: официальный сайт метрополитена

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В Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская». Об этом сообщили на официальном сайте метрополитена.

Причина, по которой будет закрыт выход №4-1, - ремонтные работы. Их планируют проводить до 31 августа. Минский метрополитен приносит свои извинения пассажирам за неудобства.

К слову, 4 августа с 08.30 до 11.30 общественный транспорт не будет останавливаться на остановке станция метро Октябрьская, которая находится со стороны Дворца Республики. Об этом сообщили на сайте Минсктранса.

Напомним, что 4 августа Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию.

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