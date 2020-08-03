2020-08-03T17:23:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за ремонтных работ: в Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская»

Выход ко Дворцу Республики №4-1 будет закрыт до 31 августа
Инна КОРСАК
Поделиться:
В Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская». Фото: официальный сайт метрополитенаВ Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская». Фото: официальный сайт метрополитена
Изменить размер текста:

В Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская». Об этом сообщили на официальном сайте метрополитена.

Причина, по которой будет закрыт выход №4-1, - ремонтные работы. Их планируют проводить до 31 августа. Минский метрополитен приносит свои извинения пассажирам за неудобства.

К слову, 4 августа с 08.30 до 11.30 общественный транспорт не будет останавливаться на остановке станция метро Октябрьская, которая находится со стороны Дворца Республики. Об этом сообщили на сайте Минсктранса.

Напомним, что 4 августа Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора

В столичном горисполкоме считают, что отправлять зеленые насаждения «под бульдозер» расточительно (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко 3 августа подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2020 года
Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД России «для обстоятельного разговора»
Дети украли чернику из ведра, которое пенсионерка оставила в лесу без присмотра. Как их накажут?
В ВОЗ рассказали, что исследования показывают: менее 10% населения переболело коронавирусом
«Заглянула в окно - а на полу пятна крови». В Добрушском районе сожитель убил женщину
Из-за ремонтных работ: в Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская»
«Многие думают: зачем мне это было надо?». Андрей Дмитриев рассказал, как члены избирательных комиссий могут воспрепятствовать манипуляциям
Фотофакт. Лукашенко обратится 4 августа с посланием к народу и собранию. Во Дворце Республики его будут слушать более 2,5 тысяч человек
«Иначе они уйдут в бюджет». Светлана Тихановская собирается раздать лишние деньги
Глава ПВТ Янчевский про Цепкало: «Лукашенко тогда отнесся к нему снисходительно, и только по этой причине он не попал в тюрьму»
В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком
«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года: 99 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора
4 августа часть Беларуси накроет жара. Объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, где
В Москве «заминировали» все станции метро