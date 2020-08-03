2020-08-03T17:44:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Заглянула в окно - а на полу пятна крови». В Добрушском районе сожитель убил женщину

Мужчина был пьян и забил женщину до смерти во время ссоры
Наталья ПАРТОЛИНА
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На полу были пятна крови, а в доме - убитая женщина. В убийстве признался сожитель. Фото: СК.На полу были пятна крови, а в доме - убитая женщина. В убийстве признался сожитель. Фото: СК.
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В агрогородке Корма Добрушского района утром 1 августа местная жительница нашла мертвой свою дочь. Мать пришла к ней в гости, но не смогла войти в дом - дверь была закрыта. Женщина подошла к открытому окну, заглянула и увидела пятна крови на полу.

Женщина обратилась в милицию. Следственно-оперативная группа обнаружила в доме тело ее 29-летней дочери. На теле были следы насилия.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель девушки, - рассказали в Следственном комитете.

Когда мужчину допросили, он признался в убийстве и рассказал, что в ночь с 31 июля на 1 августа был пьян, и во время вспышки гнева избил сожительницу. Расследование продолжается.

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