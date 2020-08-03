В ВОЗ рассказали, что исследования показывают: менее 10% населения переболело коронавирусом

В ВОЗ рассказали, что только менее 10% населения переболели коронавирусом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эксперт ВОЗ также добавила, что более подвержены заражению COVID-19 медицинские работники

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В ВОЗ рассказали, что только около 10% населения переболели коронавирусом. Данную информацию сообщила на брифинге, который прошел 3 августа, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

«Большинство исследований, которые были проведены, показали, что менее чем у 10% людей есть антитела. Это говорит о том, что люди были инфицированы коронавирусом. На данный момент в разных странах мира проводится более 100 исследований», — пояснила эксперт.

Она также сообщила, что больше всего подвержены заражению коронавирусом медицинские работники. И по ним показатели в разы выше.

В мире на 3 августа уже выявлено 18 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в Беларуси число зараженных COVID-19 превысило 68 тысяч. За все время распространения коронавирусной инфекции в стране умерли 571 человек.