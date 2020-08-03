Дети украли чернику из ведра, которое пенсионерка оставила в лесу без присмотра. Как их накажут?

Пенсионерка пошла в лес собирать ягоды - и прямо в лесу у нее их украли! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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В Любанском РОВД поймали похитителей ягод. 76-летняя женщина не успела донести чернику до дома, ягода пропала из ведра прямо в лесу.

Женщина собирала ягоду и оставила полное ведро в укромном месте, чтобы потом вернуться за ним. Когда же вернулась, увидела, что ведро опустело. Правоохранительные органы нашли похитителей. Оказалось, ягоду украли трое школьников.

Мальчики 10-12 лет пошли за ягодами. Они собирали чернику в маленькие ведерки и ссыпали урожай в общее большое ведро. В какой-то момент один из мальчиков за короткое время принес два ведерка ягод. Друзья удивились, как он так быстро сумел их набрать. Мальчик рассказал, что нашел большое ведро, полное черники, и взял ягоды оттуда. Ребята все вместе пошли туда, где приятель нашел «ничейное» ведро и забрали оттуда ягоды. Свой урожай они сдали заготовителю.

- Подростки нанесли пенсионерке ущерб в 28 рублей. Их поступок рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних Любанского райисполкома. Возраста, с которого наступает уголовная ответственность, мальчики еще не достигли, но ИДН будет проводить с ними индивидуальную профилактическую работу, - рассказали в ИДН Любанского РОВД.