2020-08-03T18:24:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД России «для обстоятельного разговора»

На встрече особое внимание уделялось ситуации с задержанием под Минском 33 граждан РФ
Инна КОРСАК
Поделиться:
Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД РоссииПосла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД РоссииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В МИД России 3 августа вызвали посла Беларуси в Москве Владимира Семашко. Причина вызова — обстоятельный разговор о состоянии и перспективах двусторонних отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко на встрече с белорусским послом особое внимание уделил ситуации с задержанием под Минском 33 граждан РФ.

«Со стороны России было заявлено, что арест граждан Российской Федерации является безосновательным и надуманным. Это не соответствует духу братских отношений между двумя странами. Повторюсь, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, которые происходят в других странах, а тем более в Беларуси. Эта страна является нашим ближайшим другом и союзником», — отметил Руденко.

В МИД также заявили, что Россия настаивает «на объективном расследовании произошедшего совместно с российскими специалистами». Также, в РФ надеются на скорейшее освобождение задержанных граждан.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко 3 августа подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2020 года
Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД России «для обстоятельного разговора»
Дети украли чернику из ведра, которое пенсионерка оставила в лесу без присмотра. Как их накажут?
В ВОЗ рассказали, что исследования показывают: менее 10% населения переболело коронавирусом
«Заглянула в окно - а на полу пятна крови». В Добрушском районе сожитель убил женщину
Из-за ремонтных работ: в Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская»
«Многие думают: зачем мне это было надо?». Андрей Дмитриев рассказал, как члены избирательных комиссий могут воспрепятствовать манипуляциям
Фотофакт. Лукашенко обратится 4 августа с посланием к народу и собранию. Во Дворце Республики его будут слушать более 2,5 тысяч человек
«Иначе они уйдут в бюджет». Светлана Тихановская собирается раздать лишние деньги
Глава ПВТ Янчевский про Цепкало: «Лукашенко тогда отнесся к нему снисходительно, и только по этой причине он не попал в тюрьму»
В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком
«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года: 99 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора
4 августа часть Беларуси накроет жара. Объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, где
В Москве «заминировали» все станции метро