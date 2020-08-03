Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД России «для обстоятельного разговора»

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В МИД России 3 августа вызвали посла Беларуси в Москве Владимира Семашко. Причина вызова — обстоятельный разговор о состоянии и перспективах двусторонних отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко на встрече с белорусским послом особое внимание уделил ситуации с задержанием под Минском 33 граждан РФ.

«Со стороны России было заявлено, что арест граждан Российской Федерации является безосновательным и надуманным. Это не соответствует духу братских отношений между двумя странами. Повторюсь, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, которые происходят в других странах, а тем более в Беларуси. Эта страна является нашим ближайшим другом и союзником», — отметил Руденко.

В МИД также заявили, что Россия настаивает «на объективном расследовании произошедшего совместно с российскими специалистами». Также, в РФ надеются на скорейшее освобождение задержанных граждан.