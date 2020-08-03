2020-08-03T19:16:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко 3 августа подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2020 года

Выполнение указа №297 позволит обеспечить потребности Вооруженных Сил Беларуси
Инна КОРСАК
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Лукашенко 3 августа подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2020 годаЛукашенко 3 августа подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2020 годаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Александр Лукашенко 3 августа подписал указ №297 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, а также службу в резерве». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Данный указ предусматривает призвать в августе-ноябре 2020 года на срочную военную службу, а также службу в резерве граждан Беларуси, которым до призыва уже исполнилось 18 лет и они не имеют права на отсрочку от призыва.

Выполнение данного указа позволит обеспечить потребности Вооруженных Сил Беларуси.

Также, данный документ предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, которые уже выслужили установленные сроки.

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