2020-08-03T19:51:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Буда-Кошелевском районе машина такси сбила велосипедиста. Он скончался на месте

У мужчины на велосипеде имелись светоотражающие элементы. Ему было 44 года
Инна КОРСАК
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В Буда-Кошелевском районе машина такси сбила велосипедиста. Он скончался на месте. Фото: УВД Гомельского облисполкомаВ Буда-Кошелевском районе машина такси сбила велосипедиста. Он скончался на месте. Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Буда-Кошелевском районе машина такси сбила велосипедиста. Он скончался на месте. Об этом сообщили на сайте УВД Гомельского облисполкома.

«Инцидент произошел 2 августа, в воскресенье. За рулем такси находился 55-летний водитель. Он двигался в сторону поселка Уваровичи и сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части», — пояснили в УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Удалось установить, что у мужчины на велосипеде были светоотражающие элементы.

Возбуждено уголовное дело. Водитель такси задержан.

По предварительной информации, которую удалось выяснить специалистам, таксист был в состоянии алкогольного опьянения.

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