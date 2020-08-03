В Буда-Кошелевском районе машина такси сбила велосипедиста. Он скончался на месте
В Буда-Кошелевском районе машина такси сбила велосипедиста. Он скончался на месте. Об этом сообщили на сайте УВД Гомельского облисполкома.
«Инцидент произошел 2 августа, в воскресенье. За рулем такси находился 55-летний водитель. Он двигался в сторону поселка Уваровичи и сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части», — пояснили в УВД Гомельского облисполкома.
Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Удалось установить, что у мужчины на велосипеде были светоотражающие элементы.
Возбуждено уголовное дело. Водитель такси задержан.
По предварительной информации, которую удалось выяснить специалистам, таксист был в состоянии алкогольного опьянения.
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