ВОЗ: Предположительно, коэффициент смертности от коронавируса может составлять 0,6%

Эксперт Всемирной организации здравоохранения сообщила, что коэффициент можно высчитать даже с учетом тех случаев COVID-19, которые не зарегистрированы

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила, что предположительно, коэффициент смертности от коронавируса может составлять 0,6%. Это говорит о том, что он в разы меньше, чем тот, который был высчитан по официальной статистике. Данная информация прозвучала на брифинге, который состоялся 3 августа.

«Если затрагивать смертность, то существует несколько способов, чтобы высчитать коэффициент. Самый простой из них — соотнести число умерших от COVID-19 к числу зарегистрированных случаев. При таком подсчете мы получим определенное процентное соотношение», — пояснила эксперт.

На 3 августа в мире зарегистрировано уже 18 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались около 690 тысяч человек. Если высчитывать коэффициент смертности, то он будет составлять более 3,8%.

По словам Марии ван Керкхове, многие специалисты изучают коэффициент смертности и учитывают число смертей даже среди тех людей, которые перенесли инфекцию бессимптомно.

«На сегодняшний день мы не знаем, сколько людей заразились коронавирусом, так как существует много сложностей. Можно с уверенностью сказать, что много случаев не было зарегистрировано. Но мы понимаем из исследований, которые уже были проведены, что существуют оценки. Они находятся на уровне ниже 1%. А в нескольких исследованиях речь идет и вовсе о 0,6%», — рассказала эксперт ВОЗ.

Она добавила, что данная цифра звучит не угрожающе, хотя, на самом деле, и велика для вируса, который имеет высокие показатели и легко передается.