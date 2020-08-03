Решил собрать урожай: в Гродно задержали 38-летнего мужчину, который вез в пакете коноплю

В Гродно задержали 38-летнего мужчину, который вез в пакете коноплю. Фото: УВД Гродненского облисполкома

Мужчина рассказал, что собрал коноплю для себя

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В Гродно задержали 38-летнего мужчину, который вез в пакете коноплю. Об этом сообщили на сайте УВД Гродненского облисполкома.

«Сотрудники остановили мужчину в пригороде Гродно. Он ехал на велосипеде и вез в пакете 64 грамма конопли», — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина рассказал, что заметил на одном из полей дикорастущую коноплю и решил собрать урожай. Он, по его словам, планировал все употребить сам.

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