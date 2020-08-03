В Кормянском районе спасатели пришли на помощь лошади, которая упала в колодец. Фото: Гомельское областное управление МЧС Беларуси

В Кормянском районе спасатели пришли на помощь лошади, которая упала в колодец. Об этом сообщили на сайте Гомельского областного управления МЧС Беларуси.

«Сообщение в МЧС о том, что лошадь упала в колодец, поступило в воскресенье, 2 июля», — рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в деревне Лебедёвка Кормянского района. Животное упало в колодец диаметром один метр и глубиной около четырех метров.

Спасатели оперативно прибыли на место случившегося. С помощью хозяйственных рукавов лошадь достали из колодца. Состояние животного было удовлетворительное. В ветеринарной помощи лошадь не нуждалась.

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