2020-08-03T22:22:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Митинг Тихановской 6 августа в Минске может не состояться? Городские власти анонсировали в парке Дружбы народов серию музыкальных вечеров

В день митинга, 6 августа, в парке Дружбы народов пройдет праздничный концерт, который посвящен Дню железнодорожных войск
Инна КОРСАК
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Митинг Тихановской 6 августа в Минске может и не состояться? Городские власти анонсировали в парке Дружбы народов серию музыкальных вечеров. Фото: сайт администрации Советского районаМитинг Тихановской 6 августа в Минске может и не состояться? Городские власти анонсировали в парке Дружбы народов серию музыкальных вечеров. Фото: сайт администрации Советского района
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Митинг Светланы Тихановской, который был запланирован 6 августа, может не состояться. На сайте администрации Советского района города Минска появилась информация, что в четверг в парке Дружбы народов состоится праздничный концерт, который посвящен Дню железнодорожных войск. Мероприятие начнется в 17.00 и продлится до 21.30.

К слову, с 3 по 8 августа в парке Дружбы народов запланирована целая серия музыкальных вечеров под названием «Классика без границ».

Напомним, что митинг-концерт Светланы Тихановской анонсировала на прошлой неделе ее команда. Планировалась, что на нем выступят VOLSKI, NIZKIZ, KRAMA, J: МОРС.

Команды Светланы Тихановской, как и сама она, пока информацию не прокомментировали.

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Митинг Тихановской 6 августа в Минске может не состояться? Городские власти анонсировали в парке Дружбы народов серию музыкальных вечеров
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