В Беларуси в разных частях страны раздали мясо трехсот жертвенных животных гражданам
Посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан посетил Ивье. Место выбрано не случайно. Это одно из первых поселений татарской общины в нашей стране, основанное около шести веков назад, пишет БЕЛТА со ссылкой на диппредставительство.
Дипломат вместе со своей супругой приехали не просто так. Поводом послужили мероприятия, которые проводились в честь Курбан-байрама - одного из самых важных исламских праздников. Мусульманами он отмечался с 31 июля по 2 августа.
В честь праздника белорусские и турецкие мусульмане организовали в нашей стране раздачу жертвенного мяса. Мясо трехсот жертвенных животных было роздано мусульманам и нуждающимся в разных частях нашей страны.
На мероприятии в Ивье присутствовал также председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович.
Турецкий посол посетил Ивьевский музей национальных культур, историческую мечеть, также встретился с председателем Ивьевского райисполкома Александром Булаком.
При посещении музея он написал в памятной книге: «Мы отдаем дань уважения белорусам всех вероисповеданий и культур, которые во время Второй мировой войны боролись за свободу и независимость».
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По словам консула, «явно прослеживается тенденциозная направленность» (подробности).