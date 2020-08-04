2020-08-04T09:29:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси в разных частях страны раздали мясо трехсот жертвенных животных гражданам

Поводом для этого стало празднование Курбан-байрама - одного из самых важных исламских праздников, который мусульмане отмечали с 31 июля по 2 августа
Сергей Диндиков
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Турецкий посол посетил Ивьевский музей национальных культур, историческую мечеть, также встретился с председателем Ивьевского райисполкома Александром Булаком. Фото посольства Турции в БеларусиТурецкий посол посетил Ивьевский музей национальных культур, историческую мечеть, также встретился с председателем Ивьевского райисполкома Александром Булаком. Фото посольства Турции в Беларуси
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Посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан посетил Ивье. Место выбрано не случайно. Это одно из первых поселений татарской общины в нашей стране, основанное около шести веков назад, пишет БЕЛТА со ссылкой на диппредставительство.

Дипломат вместе со своей супругой приехали не просто так. Поводом послужили мероприятия, которые проводились в честь Курбан-байрама - одного из самых важных исламских праздников. Мусульманами он отмечался с 31 июля по 2 августа.

В честь праздника белорусские и турецкие мусульмане организовали в нашей стране раздачу жертвенного мяса. Мясо трехсот жертвенных животных было роздано мусульманам и нуждающимся в разных частях нашей страны.

На мероприятии в Ивье присутствовал также председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович.

Турецкий посол посетил Ивьевский музей национальных культур, историческую мечеть, также встретился с председателем Ивьевского райисполкома Александром Булаком.

При посещении музея он написал в памятной книге: «Мы отдаем дань уважения белорусам всех вероисповеданий и культур, которые во время Второй мировой войны боролись за свободу и независимость».

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По словам консула, «явно прослеживается тенденциозная направленность» (подробности).

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В Беларуси в разных частях страны раздали мясо трехсот жертвенных животных гражданам
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