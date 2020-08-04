2020-08-04T09:28:07+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларуси стартует досрочное голосование на выборах президента

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина республики
Сергей Диндиков
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В Беларуси образовано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за рубежом.В Беларуси образовано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за рубежом.Фото: Ольга ЕРОХИНА
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С 4 по 8 августа в Беларуси пройдет досрочное голосование на выборах президента. Избиратели, которые не имеют возможности сделать это в день проведения выборов 9 августа, могут проголосовать заранее, сообщает Центризбирком.

В эти дни с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 будут открыты избирательные участки. Подтверждения причин, по которым гражданин не имеет возможности проголосовать в основной день выборов, не требуется. Каждый избиратель для прохождения процедуры выборов должен иметь паспорт, военный билет (для военнослужащих срочной службы), служебное удостоверение работника госоргана (организации) или водительские права. Можно проголосовать, предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (с фотографией), студенческий билет. Если у избирателя потерялся паспорт или его украли, то на участке можно предъявить справку из ОВД, которая подтверждает личность гражданина.

Досрочное голосование не будет проводиться на участках, которые образованы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Подобных мест в Беларуси 231. Всего же образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за рубежом.

В списках избирателей значится 6 844 932 гражданина.

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