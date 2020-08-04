2020-08-04T09:51:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Дмитриев обратился к депутатам: "Назначьте новые выборы!"

Кандидат в президенты также считает необходимым создать парламентскую комиссию по расследованию коронавируса
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Андрей Дмитриев сделал заявление журналистам.Андрей Дмитриев сделал заявление журналистам.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Изменить размер текста:

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев пришел к Дому правительства со стойкой и табличкой "Беларуси нужен новый президент". Он напомнил, что сегодня, 4 августа, президент решил обратиться к народу и парламенту с речью. И он тоже хочет обратиться к ним в первый день досрочного голосования.

- Нам уже всем ясно, что выборы на самом деле будут судьбоносными, как бы они не закончились, - сказал Дмитриев.

Кандидат в президенты призвал депутатов назначить сегодня новые выборы.

- У вас есть такая возможность. Это как раз-таки и есть власть парламента.(...) Считаю необходимым создать парламентскую комиссию по расследованию коронавируса и действия власти во время коронавируса.

По словам Дмитриева, если белорусы проголосуют досрочно, то они проголосовали за старого президента.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Дмитриев обратился к депутатам: "Назначьте новые выборы!"
От 10 до 29 градусов тепла: синоптики рассказали, какой будет первая декада августа
В Орше пьяные друзья не смогли объяснить, зачем бросали кирпич в рекламную вывеску и стеклянную дверь магазина
В БГУ побит рекорд проходных баллов: 386 из 400 возможных
В Беларуси стартует досрочное голосование на выборах президента
В Беларуси в разных частях страны раздали мясо трехсот жертвенных животных гражданам
Митинг Тихановской 6 августа в Минске может не состояться? Городские власти анонсировали в парке Дружбы народов серию музыкальных вечеров
В Кормянском районе спасатели пришли на помощь лошади, которая упала в колодец
Решил собрать урожай: в Гродно задержали 38-летнего мужчину, который вез в пакете коноплю
ВОЗ: Предположительно, коэффициент смертности от коронавируса может составлять 0,6%
В Буда-Кошелевском районе машина такси сбила велосипедиста. Он скончался на месте
Лукашенко 3 августа подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2020 года
Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД России «для обстоятельного разговора»
Дети украли чернику из ведра, которое пенсионерка оставила в лесу без присмотра. Как их накажут?
В ВОЗ рассказали, что исследования показывают: менее 10% населения переболело коронавирусом
«Заглянула в окно - а на полу пятна крови». В Добрушском районе сожитель убил женщину
Из-за ремонтных работ: в Минске с 4 августа будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская»
«Многие думают: зачем мне это было надо?». Андрей Дмитриев рассказал, как члены избирательных комиссий могут воспрепятствовать манипуляциям
Фотофакт. Лукашенко обратится 4 августа с посланием к народу и собранию. Во Дворце Республики его будут слушать более 2,5 тысяч человек
«Иначе они уйдут в бюджет». Светлана Тихановская собирается раздать лишние деньги
Глава ПВТ Янчевский про Цепкало: «Лукашенко тогда отнесся к нему снисходительно, и только по этой причине он не попал в тюрьму»
В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком
«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года: 99 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора
4 августа часть Беларуси накроет жара. Объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, где
В Москве «заминировали» все станции метро