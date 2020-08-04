Дмитриев обратился к депутатам: "Назначьте новые выборы!"

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Кандидат в президенты Андрей Дмитриев пришел к Дому правительства со стойкой и табличкой "Беларуси нужен новый президент". Он напомнил, что сегодня, 4 августа, президент решил обратиться к народу и парламенту с речью. И он тоже хочет обратиться к ним в первый день досрочного голосования.

- Нам уже всем ясно, что выборы на самом деле будут судьбоносными, как бы они не закончились, - сказал Дмитриев.

Кандидат в президенты призвал депутатов назначить сегодня новые выборы.

- У вас есть такая возможность. Это как раз-таки и есть власть парламента.(...) Считаю необходимым создать парламентскую комиссию по расследованию коронавируса и действия власти во время коронавируса.

По словам Дмитриева, если белорусы проголосуют досрочно, то они проголосовали за старого президента.