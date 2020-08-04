2020-08-04T09:33:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В БГУ побит рекорд проходных баллов: 386 из 400 возможных

В университете отмечают существенный рост на ФМО и ФФСН
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В 2020 году отмечается рост на ФМО и ФФСНВ 2020 году отмечается рост на ФМО и ФФСНФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Белорусском государственном университете по некоторым специальностям побит прошлогодний рекорд проходных баллов. Это касается зачисления на дневную бюджетную форму обучения на факультеты:

- международных отношений;

- философии и социальных наук;

- прикладной математики и информатики;

- радиофизики и компьютерных технологий;

- институт теологии имени св. Мефодия и Кирилла.

А также на заочную форму обучения на механико-математический факультет.

Пресс-служба университета сообщает, что в 2020 году отмечается рост на ФМО и ФФСН.

ФМО:

На группу из двух специальностей профиля международные отношения по объединенному конкурсу зачислено 22 абитуриента, проходной балл составил 382. В 2019 году – 379.

На специальность «международное право» проходной балл достиг 386 (в 2019 - 385) из возможных 400. На «международные отношения» - 382 (в 2019 - 379). Увеличились баллы на «лингвострановедение» - 382 (в 2019 - 378). На специальность «мировая экономика» ФМО проходной достиг 372, а на «менеджменте» - 362.

Всего на факультет международных отношений зачислено 67 бюджетников.

ФФСН:

На факультет философии и социальных наук проходной балл по объединенному конкурсу увеличился до 342 (в 2019 - 328). На «социальные коммуникации» - 363, на «социологию» - 344, на «философию» - 342.

ФРиКТ

На популярные специальности факультета радиофизики и компьютерных технологий балл немного снизился. На «компьютерную безопасность» - до 314 (с 325), на «прикладную информатику» - до 317 (с 320), на «радиофизику» - до 296 (с 301).

ФПМИ

Проходной балл по объединенному конкурсу на факультет прикладной математики и информатики в сравнении с прошлым годом не изменился - 328. На специальность «прикладная информатика» он снизился до 353 баллов (в 2019 - 364). На «информатику» - до 352 (в 2019 - 353). На актуарную математику - 328 (в 2019 - 330). Увеличился балл на специальности «компьютерная безопасность» (342 против 338 в прошлом году) и на «прикладной математике» (331 против 328 в 2019).

На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла проходной балл составил 210 (в 2019 - 223). Зачислены 25 абитуриентов.

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