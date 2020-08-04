В Орше пьяные друзья не смогли объяснить, зачем бросали кирпич в рекламную вывеску и стеклянную дверь магазина

У одного из них это не первое преступление с повреждением. По этому факту силовики возбудили уголовное дело Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Для того чтобы скрыться с места преступления, дебоширы вызвали такси

Изменить размер текста: A A

31 июля ночью милиционер Оршанского отдела департамента охраны охранял здание райисполкома. Вдруг он услышал шум на улице. Сотрудник вышел из здания, и перед его взором предстали двое парней навеселе, сообщили УВД Витебского облисполкома.

Друзья пытались скрыться на такси, которое только что подъехало. Но охранник решил задержать молодых людей. Позже оперативниками Оршанского РУВД было установлено, что ребята, изрядно выпив, в 2 часа ночи решили испытать рекламную вывеску парикмахерской и стекло двери магазина на прочность. Орудием испытания стал кирпич. После «научного опыта» ими было вызвано такси. В планах было сокрытие с места преступления.

Для чего они это делали, 24-летние парни объяснить не смогли. Но у одного из них это не первое преступление с повреждением. По этому факту силовики возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барановичах парни пригласили девушек, напились и уснули. А утром они кое-чего не досчитались

Пропала банка с монетами по два рубля, общая сумма которых составляла 500 рублей, а также мобильный телефон стоимостью более 300 рублей (подробности).