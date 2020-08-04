2020-08-04T09:34:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше пьяные друзья не смогли объяснить, зачем бросали кирпич в рекламную вывеску и стеклянную дверь магазина

Для того чтобы скрыться с места преступления, дебоширы вызвали такси
Сергей Диндиков
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У одного из них это не первое преступление с повреждением. По этому факту силовики возбудили уголовное делоУ одного из них это не первое преступление с повреждением. По этому факту силовики возбудили уголовное делоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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31 июля ночью милиционер Оршанского отдела департамента охраны охранял здание райисполкома. Вдруг он услышал шум на улице. Сотрудник вышел из здания, и перед его взором предстали двое парней навеселе, сообщили УВД Витебского облисполкома.

Друзья пытались скрыться на такси, которое только что подъехало. Но охранник решил задержать молодых людей. Позже оперативниками Оршанского РУВД было установлено, что ребята, изрядно выпив, в 2 часа ночи решили испытать рекламную вывеску парикмахерской и стекло двери магазина на прочность. Орудием испытания стал кирпич. После «научного опыта» ими было вызвано такси. В планах было сокрытие с места преступления.

Для чего они это делали, 24-летние парни объяснить не смогли. Но у одного из них это не первое преступление с повреждением. По этому факту силовики возбудили уголовное дело.

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