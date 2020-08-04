2020-08-04T09:47:37+03:00
Общество
КП Беларусь

От 10 до 29 градусов тепла: синоптики рассказали, какой будет первая декада августа

лето возвращается: температура будет близкой к климатической норме
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозыМестами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозыФото: Павел МАРТИНЧИК
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Несмотря на то, что последний месяц лета стартовал с прохладной погоды, тепло еще вернется. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Беларуси установится комфортная погода без изнуряющего зноя.

В первых числах августа на территорию страну придут теплые воздушные массы из Центральной Европы, атмосферными процессами будет управлять область пониженного атмосферного давления. В дневное время в некоторых районах прогремят грозы, а местами ожидаются кратковременные дожди. Под утро – непродолжительные туманы. Температура ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, а днем – от 18 до 25°C. По югу – до +26..+28°C.

Во второй половине недели погоду будет определять малоподвижный антициклон, ветер западный умеренный. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, а в дневные часы вероятны грозы. В четверг и пятницу в ночное время температура составит +10..+15°C, а днем воздух прогреется до +20..+27°C.

Значительных осадков не ожидается и в выходные. Ночью столбик термометра опустится до +9..+14°C, а днем поднимется до +23..+29°C.

Таким образом, средняя температура воздуха в первой декаде августа будет близкой к климатической норме. Об этом со ссылкой на Белгидромет сообщает interfax.by.

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