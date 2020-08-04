2020-08-04T11:05:48+03:00
Политика
КП Беларусь

Снимет ли Дмитриев свою кандидатуру в пользу Тихановской?

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев сделал заявление возле Дома правительства
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Кандидат в президенты Андрей ДмитриевКандидат в президенты Андрей ДмитриевФото: Павел МАРТИНЧИК
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Кандидат в президенты Андрей Дмитриев 4 августа в 9 утра пришел к Дому правительства. Здесь днем выступит с посланием к народу и парламенту президент Александр Лукашенко. Дмитриев же тоже решил выступить, но перед журналистами у трибуны, на которой стояла табличка «Беларуси нужен новый президент». Он попросил депутатов назначить новые выборы и создать парламентскую комиссию по расследованию коронавируса.

- Не хотите ли вы сняться в поддержку Светланы Тихановской? - спросила «Комсомолка».

- Завтра про это буду говорить, - ушел от ответа кандидат в президенты.

Напомним, кандидат в президенты Светлана Тихановская собирает большое количество белорусов на митингах. Так, 30 июля Светлана провела масштабный митинг в Минске. По подсчетам правозащитников, на него пришли более 60 тысяч человек.

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