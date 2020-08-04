2020-08-04T10:54:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Заславлем станок для резки картона зажал руку рабочему

Врачи доставили мужчину в больницу
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: МЧС БеларусиФото: МЧС Беларуси
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ЧП произошло 3 августа в деревне Кирши Минского района. В 6.42 сотрудники МЧС получили сообщение с просьбой о помощи: на местном предприятии, которое производит гофроупаковку, травмирован рабочий. Выяснилось, что левую руку мужчины зажало станком для резки картона.

Чтобы вызволить пострадавшего, спасатели использовали специальный инструмент. Затем медики осмотрели мужчину и доставили его в больницу. Об этом информирует пресс-служба МЧС Беларуси.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

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