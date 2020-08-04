Знаменитый хирург Леонид Рошаль назвал коронавирус «репетицией биологической войны»

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Пандемия COVID-19 - это репетиция биологической войны и проверка системы здравоохранения. Это было сказано главой Национальной медицинской палаты, сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктором Леонидом Рошалем в интервью журналу Forbes.

Он отмечает, что, проанализировав сложившуюся ситуацию, он пришел к выводу, что это репетиция биологической войны. То, что этот вирус был создан человеком, он не утверждает. Для подобных версий нет достаточных оснований. «К тому же, я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты стран», - говорит врач.

По мнению Рошаля, многие страны избежали тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения. На вопрос, нужно ли было продлевать режим самоизоляции, он отвечает, что надеть колпак на экономику невозможно. «Люди все равно пользуются транспортом и продолжают ходить на работу. Риски есть везде, и это надо помнить. Жить надо спокойно. Я против истерики. От коронавируса человечество не умрет. Оно перенесло оспу, холеру, чуму и многие другие заболевания» - отметил доктор Рошаль.

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