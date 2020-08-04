Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 августа 2020 года: 84 новых случая COVID-19 и 3 смерти за сутки

Тем временем, ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 августа 2020 года

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В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в официальном телеграм-канале. На 4 августа в стране зарегистрировано 68 250 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 84 человека. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 63 163 пациента (+220 за сутки).

За время распространения коронавирусной инфекции скончались 574 человека. А за последние сутки умерло 3 пациента. В ведомстве пояснили, что те, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19.

За все время в Беларуси провели 1 млн. 325 тыс. 776 тестов.

Тем временем, ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией.

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По его мнению, многие страны избежали тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (подробности).