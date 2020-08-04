2020-08-04T11:45:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Мальчик стоял в горящей комнате: в Гомеле соседка спасла на пожаре двух детей

Когда приехали спасатели, в квартире был только нетрезвый хозяин - он тушил в ванной тлеющие постельные принадлежности
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: МЧС БеларусиФото: МЧС Беларуси
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Возгорание произошло вечером 3 августа в Гомеле на улице Владимирова. Женщина 1991 года рождения находилась у себя дома, когда почувствовала запах дыма. Она выбежала в подъезд, где услышала звук сработавшего АПИ (автономного пожарного извещателя). Девушка подбежала к соседней квартире и начала стучать в дверь. Когда хозяин открыл ее, соседка забежала внутрь. Там она обнаружила двух детей: один мальчик стоял на полу в горящей комнате, а второй лежал в детской кроватке в соседней комнате. Девушка вынесла их из квартиры и отвела к бабушке, которая проживает в соседнем доме.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Гомельское областное управление МЧС передает, что дочь хозяина жилья в это время играла на улице на детской площадке, а матери детей не было дома. Соседи характеризуют жильцов как посредственных. Они состоят в списках смотровой комиссии как многодетная семья.

Когда сотрудники МЧС прибыли на вызов, в квартире находился только хозяин: он тушил постельные принадлежности в ванной комнате. По внешним признакам, он был пьян. Мужчина сам при помощи подручных средств ликвидировал пожар. Огонь успел повредить постельные принадлежности в жилой комнате.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Причину пожара установят специалисты. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении.

Работники скорой медицинской помощи осмотрели детей. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» их госпитализировали в Гомельскую областную детскую клиническую больницу.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

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