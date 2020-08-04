2020-08-04T13:05:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Брошенные дома и усадьбы будем продавать по приемлемым ценам

Президент обращается с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
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Лукашенко обращается с посланием к народуЛукашенко обращается с посланием к народуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В своей речи Александр Лукашенко обратил внимание и на развитие деревень.

- Неперспективных сел в нашей стране быть не должно. Мы должны дать возможность каждому белорусу построить домик в деревне и закрепиться на земле, если он этого желает. Я искренне верю, что удаленные уголки начнут возрождаться, и эта инициатива найдет широкий отклик у наших граждан. И не только у тех, кто когда-то жил на селе, но и у горожан, не знавших деревенской жизни.

Агрогородки, по словам президента, будут доведены до образцового порядка. А главная задача - создать сельчанам комфортные условия для жизни, не хуже, чем у горожан.

- Остались бесхозные клочки, как я их называю, земли, в селах и на хуторах. Уже к концу этого года примем решение: брошенные дома и усадьбы будем продавать по простым понятным правилам и приемлемым ценам. Где-то просто за символическую плату. Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Вот и вся региональная политика – и не надо ничего выдумывать. Не надо слушать постоянную болтовню оппонентов власти о том, что кому-то на местах не хватает полномочий. Что все региональные проблемы решат местные выборы, которые дадут некую мифическую свободу бизнесу. Мы это уже проходили.

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