Лукашенко: Брошенные дома и усадьбы будем продавать по приемлемым ценам

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В своей речи Александр Лукашенко обратил внимание и на развитие деревень.

- Неперспективных сел в нашей стране быть не должно. Мы должны дать возможность каждому белорусу построить домик в деревне и закрепиться на земле, если он этого желает. Я искренне верю, что удаленные уголки начнут возрождаться, и эта инициатива найдет широкий отклик у наших граждан. И не только у тех, кто когда-то жил на селе, но и у горожан, не знавших деревенской жизни.

Агрогородки, по словам президента, будут доведены до образцового порядка. А главная задача - создать сельчанам комфортные условия для жизни, не хуже, чем у горожан.

- Остались бесхозные клочки, как я их называю, земли, в селах и на хуторах. Уже к концу этого года примем решение: брошенные дома и усадьбы будем продавать по простым понятным правилам и приемлемым ценам. Где-то просто за символическую плату. Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Вот и вся региональная политика – и не надо ничего выдумывать. Не надо слушать постоянную болтовню оппонентов власти о том, что кому-то на местах не хватает полномочий. Что все региональные проблемы решат местные выборы, которые дадут некую мифическую свободу бизнесу. Мы это уже проходили.