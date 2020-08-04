Лукашенко: В каждом районе мы должны построить по одному-два объекта производственной сферы

При этом гигантские предприятия, по мнению президента, в регионах не нужны - там нет столько рабочей силы

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Президент считает, что Беларуси при формировании плана на следующие пять лет стоит учесть опыт СССР, Китая и Японии. Об этом он сказал во время своего обращения к белорусскому народу и Национальному собранию.

- Вы помните – там всегда был жесткий план, четко расписаны инвестиционные объекты, объемы финансирования, их источники. Только так мы можем решить проблему развития регионов и распределения производительных сил. Для этого в каждой области необходимо реализовать по одному крупному проекту, а в Минске – два. Ну, примерно как «Гродно-Азот», который мы хотим построить. Плюс в каждом районе мы должны построить по одному – два небольших, средних объекта производственной сферы. Такие примеры есть: Петриков, Любань, Сморгонь, Миоры. Но это гигантские объекты – такие в районах не нужны, там не будет столько рабочей силы. Не надо строить с нуля, в чистом поле. Почти во всех районах страны есть производственные площадки.

Президент отметил, что по каждому из городов, где живет больше 80 тысяч человек (таких городов в стране 11) принят отдельный план развития.