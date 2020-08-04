2020-08-04T12:08:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В парке Дружбы народов в Минске горела сцена. На месте работают следователи

Планировалось, что 6 августа там пройдет митинг Тихановской, но затем власти решили отпраздновать в парке День железнодорожных войск
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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По факту происшествия возбуждено уголовное делоПо факту происшествия возбуждено уголовное делоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Утром 4 августа в столичном парке Дружбы народов горела сцена. На данный момент на месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели и изымаются вещественные доказательства. Назначен ряд экспертных исследований. По факту возгорания возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 399 (хулиганство). Об этом со ссылкой на официального представителя УСК по Минску сообщает агентство «Минск-Новости».

Ранее сообщалось, что в парке Дружбы народов пройдет митинг-концерт Светланы Тихановской. Однако вечером, 3 августа, администрация Советского района Минска разместила анонс, что в это же время в парке пройдет празднование Дня железнодорожных войск. Будет развернута выставка специальной техники, запланированы концерт и выступления роты почетного караула и специалистов кинологического центра Вооруженных сил со служебными собаками.

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