Дмитриев выступил с трибуны у Дома правительства и сказал про тракториста из Хойников, получившего 10 суток ареста

Изменить размер текста: A A

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев 4 августа в 9 утра пришел к Дому правительства. Он выступил с трибуны и обратился к депутатам, попросив их назначить новые выборы. Говорил он и о незаконных судах.

Дмитриев вспомнил, что 3 августа в Хойниках 10 суток получил тракторист Евгений «просто за то, что сказал людям правду».

- Каждый, кто лжесвидетельствовал, придумывал уголовные дела, выносил необоснованные наказания после независимого расследования должны понести за это свою ответственность. Сегодня я хочу обратиться к Чернявской Жанне Николаевне, депутату по Хойницкому округу. Не сидите здесь, едьте в свой округ и добивайтесь свободы для замечательного тракториста, - сказал Дмитриев. - Разбирайтесь по тем фактам, которые он называл в своей речи.

Напомним, в этот вторник, 4 августа, в Доме правительства выступит Александр Лукашенко с посланием к народу и депутатам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снимет ли Дмитриев свою кандидатуру в пользу Тихановской?