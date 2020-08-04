2020-08-04T12:16:45+03:00
Общество
КП Беларусь

ОНТ заявило, что не несет ответственности за сюжеты о Бабарико

«Согласно ст. 52 Закона, журналисты и прочие сотрудники не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов», - говорится в ответе
Сергей Диндиков
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Представители канала утверждают, что по закону о СМИ могут самостоятельно осуществлять свою деятельность и определять темы для освещения на своём телеканале. Фото: ont.byПредставители канала утверждают, что по закону о СМИ могут самостоятельно осуществлять свою деятельность и определять темы для освещения на своём телеканале. Фото: ont.by
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17 июля представительницами объединенного штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало было подано обращение в телеканал ОНТ за то, что в его эфире транслируются сюжеты, где Виктор Бабарико и другие фигуранты дела Белгазпромбанка позиционируются как люди, чья вина уже доказана в суде. Истцы штаба утверждали, что, транслируя подобные сюжеты, журналистская группа ОНТ нарушает Конституцию Республики Беларусь и закон о СМИ.

На официальном сайте ОНТ появился ответ на претензию. Они утверждают, что по закону о СМИ могут самостоятельно осуществлять свою деятельность и определять темы для освещения на своем телеканале. По их формулировке, закон не допускает вмешательства в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, и воспрепятствование в какой-либо форме его законной деятельности.

«Обращаем внимание, что, согласно ст. 52 Закона, журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов», - подчеркивается на сайте ОНТ.

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