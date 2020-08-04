2020-08-04T12:48:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поблагодарил депутатов за работу во время пандемии: «Вы спасли основную массу наших стариков»

Президент выступает с посланием к народу и парламенту
Евгения ПОПКО
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Александр Лукашенко выступает в Доме правительства. Фото: БелТААлександр Лукашенко выступает в Доме правительства. Фото: БелТА
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В этот вторник, 4 августа, Александр Лукашенко выступает с посланием к народу и парламенту.

Президент много говорил о коронавирусе. По его словам, люди не поддались массовой панике и помогли врачам - бесплатными обедами, спонсорскими пожертвованиями, волонтерством. При этом он отметил депутатов.

- Особая моя благодарность депутатам парламента. Вы спасли основную массу наших стариков. У нас 150 с лишним домов престарелых. И это была зона ответственности ваша. По моему поручению парламент принял вместе с Минтруда и соцзащиты кардинальные меры, чтобы спасти людей в самых тяжелых условиях, находящихся в домах престарелых. Вы видели, как на Западе, пока приедут врачи, нет ни одного живого человека в доме престарелых. Мы этих людей спасли, - сказал Лукашенко. - Думаю, что нынешний состав парламента будет гордиться когда-то своим подвигом.

По словам Лукашенко, не следует слепо копировать чужие рецепты и нужно доверять.

- Доверять врачам, специалистам и, простите меня за это выражение, доверять власти, если вы ее избрали, - сказал Лукашенко.

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