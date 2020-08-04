Лукашенко о коронавирусе: «В наших больницах не сортировали больных как на фронте»

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- Самым сложным для международных связей стала эпидемия, - заявил Александр Лукашенко, выступая перед парламентом. - Она же и серьезно проверила на прочность и наше общество. Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не хочет этого видеть - он всегда будет слепым.

Лукашенко остановился на этой теме подробнее. Во что он сказал:

- Конечно, это не первая эпидемия, с которой столкнулся мир. Поэтому в новую пандемию мы вошли более-менее подготовленными. Не последнюю роль сыграли вдумчивый подход к развитию здравоохранения и реализации ряда крупных программ модернизации. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых методик лечения. Но на второй чаше весов, которая в итоге перевесила, у нас были самоотверженность врачей и самое главное - достойное поведение граждан, особенно стариков. В наших больницах не сортировали больных как на фронте. Помоложе, покрепче – будет жить, спасаем. А это - старик, он и так отойдет – цитата.