Лукашенко: Средняя зарплата вырастет в два раза. Не в пять, не в десять - только в два раза

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Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает золотые горы. Чудес не бывает! Все дается только своим трудом, - говорит Александр Лукашенко про экономическое благосостояние населения.

Президент отметил, что в Беларуси нет «дикого» социального расслоения. А чтобы больше зарабатывать, нужно больше производить и продавать на экспорт.

– Средняя зарплата вырастет в два раза. Не в пять, не в десять - только в два раза. Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране, - обещает Лукашенко.

По словам президента, власти планируют активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений.

– Для нас важнейшее условие сделать так, чтобы рост пенсий стабильно превышал рост цен. При этом сделаем все, чтобы зарплата и полученные доходы не теряли покупательную способность, - продолжает Лукашенко.

Рассказал он и о инфляции - она установилась на уровне почти 5%.

Также Лукашенко отметил пользу государственного регулирования цен.

– Не возьми мы под контроль цены, наши ответственные торговые работники набили бы жирные карманы. Мы управляли нескольким десятком цен на продукты питания и увидели нормальный эффект, люди это оценили, - заключает президент.