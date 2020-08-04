2020-08-04T13:07:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Гродно МАЗ сбил 12-летнего велосипедиста. Водитель не сразу заметил, что наехал на ребенка

Страшную весть он узнал от очевидца ДТП, когда уже проехал несколько метров
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкомаФото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Трагедия произошла в агрогородке Путришки Гродненского района. Вечером 3 августа 12-летний мальчик катался на велосипеде по тротуару вдоль улицы Тарханова. В какой-то момент по непонятной причине ребенок оказался на проезжей части, по которой в этот момент двигался у МАЗ. 28-летний водитель полуприцепа не сразу заметил, что совершил наезд на человека, и проехал еще несколько метров. Его остановил очевидец ДТП, который и рассказал мужчине о произошедшем. К сожалению, ребенок умер на месте аварии.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка. Об этом со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщает газета «Гродзенская праўда».

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