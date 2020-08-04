Лукашенко о коронавирусе: «Врачи вертелись, как могли. А белорусы порой этого даже не заметили»

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Выступая перед парламентом, Александр Лукашенко продолжил тему коронавируса:

- На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют «особым путем Беларуси». И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале: шаблонные для всех стран рекомендации ВОЗа, немедленный карантин, комендантский час. Закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня - на это я пойти не мог. Каждый день объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять: остановимся, изолируем людей - погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Был выбран другой пусть - путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивные выявления лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования. В кратчайшие сроки были разработаны подробные планы и проведено перепрофилирование имеющегося коечного фонда. Параллельно был организован санитарный контроль на всех границах, налажены регистрации и наблюдение граждан, прибывающих из неблагоприятных регионов. При малейшем подозрении всех изолировали на 14 дней под роспись. В круглосуточном режиме проводилось эпидрасследование по каждому случаю COVID. Оперативно внедрили правила социального дистанцирования и дополнительных дезинфекций в местах скопления людей. А белорусы порой этого даже не заметили. Минздрав работал как оперативный штаб, врачи вертелись, как могли.