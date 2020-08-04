Лукашенко о коронавирусе: «Мы наштамповали масок и халатов столько, что сегодня девать некуда»

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Выступая перед парламентом, Александр Лукашенко продолжил тему коронавируса:

- Продляли школьные каникулы, использовали технологии дистанционного обучения. В течение 1 - 2 недель мобилизовали сотни промышленных предприятий на выпуск медицинских масок, респираторов, халатов, антисептиков. Благодаря председателю КНР Си Дзиньпину в течение суток были поставлены в Беларусь две линии по производству респираторов и масок. Наштамповали столько, что сегодня девать некуда. Сегодня у нас уже есть резерв этих товаров, который пригодится в будущем - и не только нам. В результате нам не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания помощи. Мы задействовали всего лишь половину коечного фонда, который был зарезервирован в наших больницах. Конечно, не все было гладко. Но не удалось избежать локальных ошибок и перегибов. Многие люди были недовольны. Но главное - адекватная реакция со стороны власти на критику. Мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно. Я ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов и координировал работу штабов и регионов. Особую роль в этом сыграли губернаторы: все было организовано по стандартам военного времени, но без паники - каждый знал, что ему делать.