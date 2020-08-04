2020-08-04T13:01:03+03:00
Политика
КП Беларусь

«Лидеры цифровизации - США и Китай. С ними мы должны договориться о сотрудничестве». Лукашенко высказался о белорусских айтишниках

Президент выступает с посланием к народу и парламенту
Настасья КОРСАК
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- Для айти-сектора созданы самые комфортные условия, - сказал президент. - А достигнутый успех - это заслуга самих ребят. Они инициировали и подготовили декрет президента в 2017 году. За прошлый год экспорт айтишников составил 2,5 млрд долларов. И всего за один год новых резидентов появилось больше, чем за предыдущие 12 лет.

Несмотря на пандемию, отмечает президент, показатели айтишников продолжили расти.

- А решение по парку принималось не столько ради самих айтишников. Это же миллиарды валюты для страны. Они зарабатывают за рубежом и оставляют здесь, это огромный вклад в нашу экономику. Мощный айти-сектор - уровень развития нации, - уверен Александр Лукашенко.

Президент назвал лидеров цифровизации: США и Китай:

- С ними мы обязаны договориться о прямом стратегическом сотрудничестве, - констатировал президент.

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«Лидеры цифровизации - США и Китай. С ними мы должны договориться о сотрудничестве». Лукашенко высказался о белорусских айтишниках