Лукашенко: «Цель одна - спасти страну. Скажу прямо - не до жиру!»

По словам Лукашенко, кризис - это не только беда, но и время больших возможностей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент выступает с посланием к народу и парламенту

Изменить размер текста: A A

Лукашенко отметил, что Беларусь во время пандемии не закрыла предприятия, в отличие от всего мира. При этом от нефтяных разборок с Россией бюджет не дополучил полтора миллиарда рублей.

- Цель одна - спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо - не до жиру! - заявил Александр Лукашенко. По его словам, кризис - это не только беда, но и время больших возможностей.

- У нас есть шансы прибавить. Эпидемия оголила рынки, и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши.

По словам президента, в предстоящей пятилетке мы должны решить ряд актуальных задач.

- Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 миллиарда долларов экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетникам, поддержка семей. Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы в 2025 году влияние таких факторов было минимальным.

Президент упомянул и альтернативных президентов.

- Много говорят в том числе и наши альтернативщики, что к нам хлынут инвесторы извне. Вот выборы сейчас нячэсныя правядуць, зэков выпустят, проведут чэсныя выборы - и инвестиции к нам хлынут. И если отдадим им свои предприятия, то Беларусь вообще превратится в райский уголок.

Лукашенко привел в пример ВВП США, который упал на 33%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко поблагодарил депутатов за работу во время пандемии: Вы спасли основную массу наших стариков